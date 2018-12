I foråret foretog Særlig Efterforskning Vest en større aktion i en narkosag. Flere personer er dømt i sagen.

En 35-årig mand fra Horsens er ved Retten i Aarhus blevet idømt tre år og seks måneders fængsel.

Han har været en del af en større jysk narkosag, oplyser Særlig Efterforskning Vest (SEV) i en pressemeddelelse.

Dennis Richart Frederiksen har i forening med en anden været i besiddelse af cirka 840 kilo hash.

Han har hjulpet med at flytte 140 kilo hash fra et sted til et andet i Horsens-området. Han har også været med til to afhentninger af cirka 700 kilo hash, som efterfølgende blev gemt på et lager i Horsens.

Foruden håndtering af hash er manden blevet dømt for indbrud og hæleri.

Anklager ved SEV Morten Rasmussen oplyser, at manden afgav en tilståelse i retten, og at der bliver set med mildere øjne, når der er tale om en tilståelsessag.

Men han oplyser også, at der bliver set med alvor på besiddelse af hash.

Dennis Richart Frederiksen modtog dommen, oplyser SEV.

Sagen har baggrund i en større aktion 7. marts 2018, hvor SEV efter mange måneders efterforskning anholdt 18 personer. De blev sigtet for at være en del af en større narkoring.

Her blev 15 den følgende dag fremstillet i Retten i Aarhus og varetægtsfængslet.

Nogle af personerne har fået dom, men flere afventer dom.

For nylig blev en 44-årig mand og en 28-årig kvinde eksempelvis kendt skyldige i at have gemt 17,4 millioner kroner fra hashsalg i en lejlighed i Horsens.

De mange anholdte menes på forskellig vis at have varetaget opgaver i en stor narkoring, der sendte store mængder hash og hårde stoffer ind i Danmark. Angiveligt foregik transporterne med sættevogne.

/ritzau/