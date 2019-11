Hæleri af elektronik og mærkevarer for mindst 1,1 million kroner har ført til en fængselsstraf på to år.

41 bærbare computere. 75 sweatre. 60 stykker blandet mærkevaretøj. 22 stationære Apple-computere. Og fire kostbare jakker.

Tyvekoster for tusindvis af kroner blev beslaglagt, da politiet i foråret ransagede en adresse i en koordineret aktion.

Torsdag er en 34-årig mand fra Aarhus blevet idømt to års fængsel for hæleri ved Retten i Aarhus. Det var ham, der opbevarede de stjålne varer.

Samlet løber værdien af tyvekosterne op i 1,1 million kroner.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De bærbare computere er stjålet fra en folkeskole i Horsens Kommune og to folkeskoler i Silkeborg Kommune, mens computerne fra Apple - såkaldte iMac-computere - er stjålet fra en højskole i Skive.

Tøjet kommer blandt andet fra forretninger i Aarhus og Egå.

Foruden computerne og tøjet, som blev fundet under en ransagning, er manden dømt for at have købt og videresolgt koster i form af primært elektronik og enkelte designerlamper.

Disse forhold har politiet fundet frem til blandt andet via aflytning af den nu dømtes telefon.

Sagen kørte som en tilståelsessag. Således erkendte den 34-årige mand 19 forhold af hæleri eller forsøg på hæleri.

Af de to års fængsel, som manden er blevet idømt, er 183 dage en reststraf fra en tidligere dom.

/ritzau/