Grundlovsforhør i Retten i Aarhus varede i mere end tre timer.

En dommer i Aarhus har søndag besluttet at varetægtsfængsle en mand, der er sigtet for at have voldtaget en kvinde.

Den 31-årige mand er fængslet frem til 20. maj, oplyser anklageren, advokaturchef Sine Cully, efter et langvarigt grundlovsforhør. Det varede i mere end tre timer.

Den formodede forbrydelse er sket i et samlivsforhold, har Østjyllands Politi oplyst i den officielle døgnrapport.

Kvinden, der er 25 år, har anmeldt, at hun fredag blev voldtaget på en adresse i Aarhus V.

Søndagens retsmøde er blevet holdt bag lukkede døre, og derfor kan anklageren ikke frigive informationer om sagen eller fortælle om mandens forklaring.

Men hun oplyser, at manden ikke har kæret kendelsen om fængsling til Vestre Landsret.

/ritzau/