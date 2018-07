Fredag blev to kvinder forulempet i et solcenter i den sydvestjyske by Bramming. Nu er politiet på jagt efter ham.

Det var mellem klokken 19 og 20 fredag aften, at to kvinder uafhængigt af hinanden blev forulempet af en ukendt mand, da de tog sol i Meddo Solcenter på Storegade 35 i Bramming. Begge kvinder har anmeldt sagen til Syd- og Sønderjyllands Politi, der nu udsender et signalement af manden.

Han beskrives som 25-30 år gammel, 175-180 cm høj, blå øjne, solbrun med tatoveringer på en eller begge arme, kort blond hår samt skægstubbe/trimmet skæg. Han talte dansk med lokal dialekt og var iført lys t-shirt og mørke bukser eller shorts.



Manden var muligvis kørende i en lille sort personbil af ukendt mærke. En sort bil blev kort før kl. 19 observeret kørende gennem Bramming med nedrullede vinduer og med høj musik.

Syd- og Sønderjyllands Politi hører gerne fra alle borgere, der kan genkende manden ud fra signalementet - eller som har set den sorte bil i bybilledet. Politiet kan kontaktes via telefon 114.