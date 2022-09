Lyt til artiklen

69-årige Ioan er forsvundet på femte døgn.

Derfor beder Midt- og Vestjyllands Politi folk i Assing, Sdr. Felding og Kibæk om at huske tilbage, om de har set ham i området.

Det oplyser politikredsen på Twitter.

'Klokken 11.47 den 7. september gik han mod syd ad sti parallelt med Brogade i Kibæk, så sydpå ad Solbakken.'

'Han kan herefter være fortsat ad Vardevej og nået til Assing og siden Sdr. Felding,' skriver de yderligere og deler to overvågningsbilleder af, hvad man formoder er Ioan.

Den savnede mand, der stammer fra Rumænien, gik fra sit hjem mellem klokken 9.30 og 11.47. Ved første efterlysning oplyste politiet, at Ioan ikke kan klare sig selv.

Ioan beskrives som værende 165 til 170 centimeter høj og spinkel af bygning. Han taler ikke dansk.

Han har gråt, kort hår og var iført grå trøje med vandrette striber og mørke træningsbukser, da han forsvandt.

Tidligere har B.T. snakket med vagtchefen fra politikredsen, som opfordrer til at huske tilbage og kigge en ekstra gang i haven.

»Problemet er, at mange først har set efterlysningen, efter det er blevet mørkt,« fortalte Anders Olesen og tilføjede:

»Så opfordringen herfra er, at hvis folk har udhuse eller lignende, at man lige går ud og tjekker, om han skulle være søgt derind. Det regnede i Kibæk i går, så det kan være, han har søgt ly et eller andet sted.«

Har du set Ioan, eller ved du, hvor han kan være, så beder politiet om, at du ringer til 114.