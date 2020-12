En 44-årig mand efterlyses af Østjyllands Politi. Han har forladt Aarhus Universitetshospital i Skejby julenat og er ikke set siden.

»Vi har mistanke om, at han har skiftet fra sit hospitalstøj til almindeligt tøj,« siger Bo Christensen, der er vagtchef ved Østjyllands Politi, og fortsætter:

»Vi tror også, han er taget væk på et hospitalsløbehjul.«

Et løbehjul, der drives frem ved fodkraft. Det er altså ikke elektrisk.

»Personalet er nervøse for, at han kan blive meget syg, og derfor søger vi nu hjælp til at finde ham,« siger Bo Christensen.

Den 44-årige beskrives som cirka 160 centimeter høj og krumrygget.

Han har kort hår og skæg.

Hvis man ser manden, kan man kontakte politiet på telefonnummer 114.

B.T. følger sagen.