Rønne. En mand er lørdag aften forsvundet efter at have været involveret i en voldsom bilulykke på Bedegadevej mellem Klemensker og Olsker på Bornholm.

Ifølge politiet er der muligvis tale om en 46-årig mand.

Det oplyser vagtchef Peter Johansen.

- Vi modtager anmeldelsen klokken 19.33. Bilen er væltet rundt på taget og har fået store skader. Anmelderen kan se, at der kommer røg ud fra bilen, og der bliver derfor sendt en ambulance til stedet, siger han.

- På det tidspunkt er føreren af bilen dog allerede væk.

En bil, der tilfældigvis er kørt forbi stedet kort efter ulykken, har samlet føreren op og efterfølgende sat ham af i Allinge.

- Føreren har endnu ikke givet sig til kende overfor os. Vi leder derfor efter ham, siger vagtchefen.

Politiet mener ikke, at manden var alene i bilen, da ulykken skete.

- Vi kan se, at der i sneen omkring bilen er friske hundespor, så vi vil jo meget gerne finde hunden og sørge for, at den ikke er kommet noget til, siger Peter Johansen.

