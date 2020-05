Den ene af de to mænd, der fremstilles i et grundlovsforhør, blev i et opgør stukket med en kniv i maven.

To mænd skal onsdag stilles for en dommer efter et opgør med knivstik i Køge tirsdag eftermiddag.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Den ene af de to mænd, en 28-årig, blev stukket med en kniv i opgøret. Den anden er en 31-årig mand.

Politiet fik tirsdag 13.56 alarmopkaldet om, at flere mænd skabte uro og uorden ved Boholte Center i Køge. Da politiet kom frem, fortalte vidner, at flere mænd havde haft et voldeligt opgør.

I opgøret blev den ene mand stukket med en kniv i maven.

Mændene var forsvundet fra stedet, da politiet kom frem.

Politiet fik dog et tip om, at den ene mand - en 28-årig mand fra Frederiksberg - befandt sig på sygehuset, hvor han blev behandlet for knivstik. Knivstikket var ikke livstruende.

Herefter fandt politiet frem til to andre mænd - en 41-årig mand fra Køge og en 31-årig mand fra Herfølge - som blev anholdt.

Både den 28-årige, der blev stukket i maven, og den 31-årige vil blive fremstillet i et grundlovsforhør i løbet af onsdag.

Politiet oplyste tirsdag på Twitter, at der var tale om "et opgør mellem flere personer, ikke banderelateret".

Det er ikke oplyst i politiets pressemeddelelse, hvad mændene sigtes for, og hvordan de forholder sig i sagen.

/ritzau/