En mand har forsøgt at sætte ild til sig selv på et jobcenter.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Episoden skete fredag i Haderslev, da den 57-årige mand hældte benzin ud over sig selv. En opmærksom vagt fik dog stoppet manden, inden benzinen blev antændt.

- Syd- og Sønderjyllands Politi roser vagten for hurtig indgriben, lyder det i en pressemeddelelse.

Midt på eftermiddagen oplyser politiet, at motivet til hændelsen er uklart. Politiets umiddelbare vurdering er, at der er tale om en psykisk syg mand, der forsøgte at begå selvmord.

Sagen skal nu efterforskes for at afgøre, om manden skal sigtes for noget, eller om der udelukkende bliver tale om psykiatrisk behandling, skriver politiet i pressemeddelelsen.

/ritzau/