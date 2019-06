En mand med mange dobbelthager forsøgte søndag aften at lokke en bare 8-årig pige med ind i sin bil.

Kort før klokken 19.00 søndag aften blev en 8-årig pige angiveligt kontaktet af en mand, der forsøgte at lokke hende ind i sin bil i Lyngby.

Det fremgår af døgnrapporten fra Nordsjællands Politi.

Pigen stod ifølge politiet på Hollandsvej i Lyngby og var i færd med at binde sine snørebånd, da manden kørte op på siden af hende.

Ved du noget om sagen? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk

Her spurgte manden først ind til pigens navn, hvorefter han forsøgte at få ind hende hen til bilen ved sige, at der var noget, som han gerne vil vise hende.

Men det afviste pigen.

Snarrådig løb hun straks sin vej.

Manden valgte imidlertid at følge efter hende, indtil hun drejede ned af en anden vej, og det fik således manden til at køre sin vej igen.

Manden beskrives som havende 'mange dobbelthager', og han kørte i en hvid eller sølvfarvet bil.

Begge bilens bageste vinduer var desuden dækket til med stof.

