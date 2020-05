14 dages betinget fængsel. Således lød dommen i en sag, hvor en 35-årig mand var tiltalt for at have forsøgt at filme sine kvindelige kollegaer, når de gik på toilettet.

Under retssagen nægtede manden sig skyldig, men han modtog alligevel dommen, da den onsdag blev afsagt ved Retten i Sønderborg.

Det skriver JydskeVestkysten, der beskriver, at manden var ansat ved industrivirksomheden Linak på Als, da han forsøgte at blufærdighedskrænke sine kvindelige kollegaer.

Manden blev anholdt kort før jul i 2018, efter at en rengøringsassistent havde fundet en telefon, som tilhørte manden, i en spritdispenser på dametoilettet.

Forud for fundet havde flere klaget over, at han ofte benyttede toilettet tiltænkt de kvindelige medarbejdere, selvom der var ledigt på herretoilettet, fortalte en arbejdsleder i retten.

Selvom manden selv hævdede, at han måneder forinden fundet havde smidt den omtalte telefon i en container med elektronikaffald, og selvom han forklarede, at han udelukkende benyttede kvinderne toilettet for at spare tid, blev han altså fundet skyldig i forsøg på blufærdighedskrænkelse.

Når der kun er tale om forsøg på blufærdighedskrænkelse, drejer det sig om, at der aldrig blev lavet konkrete optagelser af de kvindelige medarbejderes toiletbesøg.

Den dømte mand er ikke længere ansat på Linak, men har fået job ved en anden alsisk virksomhed, skriver JydskeVestkysten.