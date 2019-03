En landejendom på Møn er centrum for en makaber drabssag og et dramatisk skuddrama.

Under mandagens grundlovsforhør blev politiets teori og nye detaljer om drabet afdækket.

Søndag klokken 17.52 blev Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi tilkaldt til en adresse i Hårbølle på Møn. På landejendommens gårdsplads fandt de et lig. En kvinde i 50'erne.

Liget var stærkt forkullet og lå ved husets hovedtrappe, skriver TV2 ØST.

På stedet fandt politiet også kvindens 58-årige mandlige samlever, der har adresse på ejendommen.

Da betjentene ville anholde ham, måtte de affyre skud, som efterlod manden hårdt såret.

Ved grundlovsforhøret lyder sigtelsen mod den 58-årige mand, at han har dræbt sin samlever ved at kvæle hende, hvorefter han har forsøgt at brænde hendes lig med brændbar væske.

Tidligere mandag fortalte en beboer i området, hvordan politiet har været talstærkt til stede.

»Det har været helt vildt. De har været her med politi, ambulance og en lægehelikopter. Brandvæsnet var der omkring midnat. Hvorfor ved jeg ikke,« siger beboeren.

Den 58-årige mand blev fremstillet i grundlovsforhør in absentia, da han bliver behandlet for sine kvæstelser på Rigshospitalet.

Den sigtedes tilstand blev i retten beskrevet som 'svært dårlig'. Det er derfor også uklart, hvordan manden forholder sig til sigtelserne.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi kender ikke kvindens identitet endnu.