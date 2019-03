En 24-årig mand er blevet anholdt og sigtet for drabsforsøg på et 23-årigt mandligt familiemedlem i Charlottenlund.

Det bekræfter Nordsjællands Politi over for B.T.

»Der er en familiemæssig relation mellem de to, men mere ønsker vi ikke at oplyse på nuværende tidspunkt,« siger pressemedarbejder Henriette Døssing fra Nordsjællands Politi.

Ofret blev alvorligt såret, men meldes uden for livsfare.

Foto: Bjørn Nielsen/Byrd Vis mere Foto: Bjørn Nielsen/Byrd

Den 24-årige angreb sit familiemedlem med et stikvåben et tidspunkt mellem mellem klokken et og to natten til torsdag. Overfaldet fandt sted i offerets lejlighed på Broholms Allé i Charlottenlund.

Af hensyn til efterforskningen ønsker politiet ikke at oplyse, hvad det eventuelle motiv til overfaldet var.

»Vi er stadig til stede derude, og efterforskningen er i fuld gang,« tilføjer pressemedarbejderen.

Det er derfor heller ikke oplyst, hvilke skader hans offer pådrog sig.

Opdatering til drabsforsøg omtalt i døgnrapporten: Hændelsen skete mellem klokken 01 og 02 i offerets lejlighed, anmeldelsen blev modtaget klokken 02.04. Gerningsvåbnet er et stikvåben. Ikke yderligere for nu. #politidk https://t.co/NeSgNgdDF6 — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) March 14, 2019

Politiet arbejder på at fremstille den 24-årige og sigte ham for drabsforsøg.

Opdateres...