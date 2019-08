Politiet valgte efter fire timer at trænge ind i lejligheden, hvor manden blev anholdt uden dramatik.

En 27-årig mand forskansede sig søndag i en lejlighed i Bispehaven i Aarhus. Hos sig havde han en fireårig pige, oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet modtog anmeldelsen kort før middag.

Politiet frygtede, at manden ville gøre skade på pigen, og iværksatte en større politiaktion. Den endte kort før klokken 16 med, at politiet trængte ind i lejligheden.

Her blev den 27-årige anholdt. Østjyllands Politi oplyser, at anholdelsen var udramatisk og forløb uden problemer. Den fireårige pige var uskadt.

I området var politiet massivt til stede. Blandt andet var der politifolk, som var bevæbnede med geværer med kikkertsigte og iført kamuflagedragt. Angiveligt var der tale om medlemmer af Politiets Efterretningstjenestes (PET) Aktionsstyrke.

Det har en pressefotograf sagt til B.T. Hos PET har en pressemedarbejder over for Ritzau afvist hverken at be- eller afkræfte oplysningen.

Politiet valgte desuden at evakuere de øvrige beboere i opgangen. Beboerne har dog ikke været i fare, oplyser politiet efterfølgende.

Den 27-årige vil blive sigtet for trusler på livet, oplyser Østjyllands Politi. Nu skal anklagemyndigheden afgøre, hvorvidt man vil kræve manden varetægtsfængslet.

I så fald skal en dommer ved Retten i Aarhus tage stilling til det spørgsmål mandag.

/ritzau/