Politiet i Aarhus var massivt til stede i Bruuns Galleri i det centrale Aarhus, hvor en mand havde forskanset sig med en kniv.

I videoen øverst i artiklen kan du se, hvordan det forløb, da politiet førte manden væk, efter han blev anholdt.

Der er tale om en 53-årig mand, som frivilligt smed kniven fra sig, skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Politiet kan ikke oplyse noget om mandens motiv.

Bruuns Galleri vil igen være frit tilgængeligt for alle, når politiet fjerner afspærringerne.

Tidligere meldte politiet, at situationen er 'under kontrol', og at man godt kan færdes i Bruuns Galleri, så længe politiets afspærringer respekteres.

Det forlyder videre, at politiet ikke har yderligere kommentarer i øjeblikket.

Derfor står det heller ikke klart, hvad der har ledt op til den dramatiske situation.

