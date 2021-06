En 54-årig mand fra Aabybro er natten til fredag blevet indlagt med forgiftning efter at have været for tæt på gammelt sprøjtegift på en mark.

Kemisk Beredskab blev sat ind for at fjerne kassen.

Det skriver Nordjyske.

Manden er blevet indlagt på sygehuset i Aalborg.

Det var torsdag aften, at manden fandt kassen. Han mener ikke, at have været i kontakt med kassen, men til Nordjyske fortæller vagtchefen hos Nordjyllands Politi, at manden nok er blevet udsat for dampe eller har været i berøring med hydrogencyanid – også kaldet blåsyre.

»Vi ved ikke præcist, hvad kassen indeholder, og derfor tilkaldte vi fredag middag Kemisk Beredskab fra Thisted, som fjernede kassen. Landmanden, der er blevet undersøgt på Aalborg Sygehus, viser udslag på blåsyre men ikke i et omfang, der er sundhedsfarligt,« siger vagtchefen til avisen.

Kassen er nu blevet sendt til destruktion.

Manden er fredag aften stabil og uden for livsfare.