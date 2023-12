Midt- og Vestsjællands Politi efterlyser onsdag aften en flygtet person.

Det skriver politikredsen på X.

Her uddyber de, at der er tale om Mohamed Abdikadir, der flygtede den 26. december under en ledsaget udgang.

Han har været indlagt på retspsykiatrisk afd. i Roskilde, og politiet beskriver ham som 'farlig'.

Derfor opfordrer politiet samtidig til, at man ikke tager kontakt til ham, såfremt man spotter ham.

Politiet beskriver ham som 'mand, 33 år, 185 cm, alm. af bygning, 3-4 cm sort hår, overskæg og skæg på hagen, iført sort tøj og sort kasket. Han halter lidt, når han går. Han kan muligvis være søgt mod København.'

Har man oplysninger om Mohamed Abdikadirs færden, skal man kontakte politiet på 114.