Tro kan flytte bjerge, siger man.

Og en 20-årig mand, der onsdag flygtede fra Østjyllands Politi håbede formentlig, at tro også kan flytte træer.

I hvert fald valgte en mandlig bilist, der var stukket af fra politiet i Tranbjerg, at kravle op i et træ for at gemme sig.

Det skriver Århus Stiftstidende, der desuden oplyser, at politiet natten til onsdag blev opmærksomhed på en mand, der kørte i en udlejningsbil. Men idet politiet ville undersøge bilen nærmere, satte manden farten op og flygtede.

Dernæst valgte han at parkere bilen og løbe væk. Politiet tilkaldte derfor hunde for at komme på sporet af bilisten.

Det gav pote.

Ved et træ begyndte politiets firbenede ven nemlig at gø. Oppe i træet sad manden og gemte sig. Og da muligheden for at flygte fra en trætop er begrænset, måtte bilisten overgive sig.

Den 20-årig blev sigtet for besiddelse af kniv. Desuden havde han ikke noget kørekort. I stedet havde han lånt en bekendts kørekort til at leje bilen.

Ifølge Østjyllands Politi døgnrapport for onsdag blev han af den grund også sigtet for kørsel uden førerret og for personelfalsk.