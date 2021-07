En 19-årig mand er onsdag ved middagstid blevet fløjet med helikopter på Rigshospital efter et solouheld Ejbyvej i Lille Skensved.

Politiet modtog anmeldelsen om uheldet klokken 11.42, og ved ankomst kunne man konstaterer, at føreren af den forulykkede bil sad fastklemt.

Det fortæller pressevagten ved Midt- og Vestsjællands politi, der desuden tilføjer, at manden var ved bevidsthed og i stand til at kommunikere, mens redningspersonale skar taget af bilen for at få ham ud.

Efterfølgende blev han fløjet mod Rigshospitalet.

Mens politiet har arbejdet på stedet, har Ejbyvej, der er en lokal gennemkørselsvej, været afspærret.

Årsagen til uheldet er fortsat ukendt, men skal nu undersøges.

Først og fremmest skal den 19-årige mand således afhøres, inden der skal tages stilling til, om der skal ske yderligere med sagen.

Ifølge pressevagten tyder meget foreløbigt på, at den unge mand er kørt ind i et vejtræ i modsatte kørebane.