En mand er faldet et godt stykke ned fra et område omkring Møns Klint.

Det bekræfter Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til B.T.

»Klokken 14.29 fik vi en anmeldelse om, at en mand var faldet ned fra Møns Klint. Derfor sender vi indsatsleder, brandbiler, ambulancer og en lægebil,« forklarer vagtchef Lars Denholt.

»Vi ved ikke endnu, hvad der er sket. Men manden blev fundet lidt nord for trappen ned til stranden, og det er som sagt uvist, hvordan han er endt dernede.«

Den pågældende mand er kommet alvorligt til skade ved faldet, men det vides ikke, hvor langt han er faldet.

»Vi har identifikationer på, at han er faldet ned fra en vis højde ved Møns Klint. Mere ved vi ikke. Derfor er vi i gang med at klarlægge et hændelsesforløb,« fortæller vagtchefen.

Manden er fløjet med helikopter til Rigshospitalet for at blive behandlet for sine kvæstelser.

Politiet er i gang med at afhøre vidner for at klarlægge hændelsesforløbet.