Mandag aften modtog Midt- og Vestsjællands Politi en anmeldelse om, at en mand blødte fra hovedet efter et slagsmål.

Det fik politiet til at sende sognefogeden til det formodede gerningssted. Forvirret? Det har sine årsager.

Sagen er nemlig den, at anmeldelsen kom fra den øen Sejerø i Sejerøbugten, hvor der ikke er en fast nærpolitistation.

Da sognefogeden ankom til stedet, kunne han hurtigt se, at der var sket noget alvorligt.

Derfor blev betjente fra Midt- og Vestsjællands Politi fløjet til Sejerø i helikopter for at undersøge sagen.

Der blev også tilkaldt en lægehelikopter til det forslåede offer.

Den 34-årige mand blev efterfølgende fløjet til Rigshospitalet, hvor han modtog behandling for skader i hovedet og på kroppen.

Skaderne er ikke livstruende, men tirsdag formiddag er han stadig indlagt til behandling.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten. Heraf fremgår det også, at anmeldelsen indløb mandag aften klokken 21:12.

Efterforskningen på stedet bragte politiet på sporet af en 50-årig mand - og fundet to mulige gerningsvåben.

Den 50-årige mand, som kender den 34-årige, er blevet anholdt og mistænkes for at have forvoldt skaderne i forbindelse med et slagsmål mellem de to.

'De var kommet op at toppes og kom i slagsmål, hvor den 34-årige pådrog sig alvorlige skader i hovedet fra et stumpt redskab,' skriver politiet i døgnrapporten.

Begge mænd var spirituspåvirkede, da politiet traf dem.

På det formodede gerningssted fandt betjentene en hammer og en skovl, som kan have været brugt som gerningsvåben under slagsmålet.

Politiet efterforsker nu sagen nærmere, for at få klarlagt omstændighederne omkring slagsmålet.

De to mænd er blevet afhørt, og anklagemyndigheden skal nu tage stilling til, om der skal ske fremstilling i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling af den 50-årige mand.