Efter en soloulykke tæt på Sønderborgvej ved Borup er en mand fløjet til Odense Universitetshospital, mens bilens anden passager er kørt til Aabenraa Hospital.

»Den ene af de to var fastklemt, og den anden selv kunne komme ud af bilen,« fortæller Erik Lindholdt, vagthavende ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Den fastklemte er netop blevet hentet af en helikopter, efter man har måtte skære ham ud af bilen.

»Han har svære personskader, men han er ikke i livsfare,« siger Erik Lindholdt.

Kl. 19.00 spærres Sønderborgvej v/Bovrup for færdsel i begge retninger for at gøre plads til lægehelikopteren. #politidk https://t.co/ojXfuWmGJN — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) November 16, 2018

Ulykken skete i et sving på vej ud på Sønderborgvej. Bilen skred og endte i rabatten.

Passageren, der er kørt på Aabenraa Hospital, er stabil og ikke i livsfare.