28-årig mand fra Holbæk er fundet skyldig i forsætlig påkørsel, der kostede 39-årig familiefar livet.

København. En 28-årig mand fra Holbæk er onsdag fundet skyldig i grov vold med døden til følge.

Det skriver sn.dk.

Et nævningeting ved Retten i Holbæk har fundet det bevist, at manden i sin VW-personbil bevidst påkørte en 39-årig mand foran en Circle K-tankstation i Holbæk 5. oktober sidste år.

Ofret, der er far til fire børn, døde efterfølgende af alvorlige kvæstelser i hovedet.

Den tiltalte har erkendt påkørslen, men han har forklaret, at det skete i et forsøg på at komme væk fra noget tumult mellem to grupper ved tanken.

Derfor har han nægtet sig skyldig i forsætlig påkørsel og grov vold med døden til følge.

Men retten finder det bevist, at den tiltalte havde til hensigt at ramme den 39-årige.

Efter skyldkendelsen skal nævninger og dommere nu udmåle en straf.

Anklagemyndigheden vil desuden kræve den tiltalte, der har irakiske rødder, udvist af landet.

Det er ifølge sn.dk uklart, om straffen udmåles onsdag eftermiddag eller først fredag.

