Hvad der skulle have været en opstemmende oplevelse, endte som det modsatte for en mand i Slagelse, da en kvinde afpressede ham efter at have sendt ham nøgenbilleder. Det skriver Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi.

Onsdag kom manden i kontakt med en 19-årig kvinde over nettet. De aftalte, at kvinden skulle sende nogle nøgenbilleder, som manden skulle betale et par hundrede kroner for.

Det var i hvert fald, hvad manden troede, der ville komme til at ske. Efter han havde modtaget nøgenbillederne, fik han sig dog en slem overraskelse.

Kvinden påstod nemlig bagefter, at hun kun var 14 år, og at manden derfor nu både havde købt og var i besiddelse af børneporno. Hun forlangte et større beløb for ikke at anmelde ham.

Det nåede hun dog ikke. Manden afbrød straks kontakten med den efter sigende kun 14-årige pige og kontaktede politiet.

Han kunne dog ikke være blevet dømt for besiddelse af børneporno under alle omstændigheder, understreger Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi.

»Der skal være et forsæt til at købe børneporno, for at man kan blive straffet for det. Manden i denne sag troede, der var tale om en 19-årig kvinde, og derfor kan han selvfølgelig ikke straffes,« siger Lars Larsen, konsulent i Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi til B.T.

Til gengæld kan gerningsmanden forhåbentlig se frem til et juridisk efterspil. Politiet efterforsker nu sagen, og de mener, at chancen for at finde frem til personen er god.

Politiet råder generelt til at være forsigtig på nettet – særligt hvis man besøger tvivlsomme eller kulørte hjemmesider. De oplever i øjeblikket mange sager med afpresning og deling af nøgenbilleder, og de regner desuden med, at der er et stort mørketal i disse sager.

Derfor er rådet også klart:

»Det er let at udgive sig for at være en anden på nettet. Så en opfordring er, at man skal overveje, hvem man sender sin nøgne krop til. Og så skal man anmelde det, selvom det kan føles skamfuldt og pinligt,« siger Lars Larsen.

Har du selv oplevet afpresning online? Sikkerdigital.dk har særligt 3 råd:

Betal aldrig afpresseren Afbryd al kontakt med afpresseren med det samme Meld det til politiet

Du kan læse mere om gode råd til, hvordan man færdes sikkert på nettet på sikkerdigital.dk.