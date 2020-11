Der er sket en alvorlig ulykke på Kærneøksevej i Farsø tidligere i dag.

En mand er blevet fastklemt under et stort træ i et sommerhusområde i Nordjylland øst for Limfjorden.

Det bekræfter Nordjyllands Politi til B.T.

»11.54 fik vi en anmeldelse af de pårørende om, at et træ er væltet over en mand, og han er kritisk tilstand,« oplyser vagtchefen for Nordjyllands Politi.

Efter redderne var kommet ud til ulykkestedet, så er han fløjet med helikopter til Aalborg Universitetshospital for at blive tilset.

Opdateres...