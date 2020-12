En mand er mandag involveret i en elevatorulykke på Vejle togstation.

Det bekræfter Torben Vind, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi.

»Vi modtog en anmeldelse klokken 10.01, om en mand skulle være blevet fastklemt i en arbejdsulykke under en elevator.«

Manden befandt sig i bunden af elevatorskakten, da elevatoren af hidtil ukendte årsager kørte ned over manden.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

»Han er ved bevidsthed, og man er i gang med at få ham fri. Han fortæller, at han har rygsmerter og hovedtraume,« fortæller Torben Vind

Politi, redningsfolk, Arbejdstilsynet og et elevatorfirma er på stedet for at få ham fri.

Opdateres…