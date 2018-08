En mand er blevet fanget under et stillads, efter det kollapsede ved en bygning i Hedehusene vest for København. Det oplyser Københavns Vestegns Politi til B.T.

»Vi fik meldingen klokken 09.09 om, at et stillads var væltet ved et hus på Hovedgaden 437 i Hedehusene. Manden var på stilladset, da det kollapsede. Han er kommet alvorligt til skade, men vi kender ikke omfanget,« siger vagtchef Peter Grønbeck.

Endnu har politi og redning, som er talstærkt tilstede på adressen, ikke fået frigjort manden, oplyser vagtchefen.

Han fortæller også, at der arbejdes på stedet lige nu. Redningspersonale er også på stedet, hvor de holder klar til at køre manden på hospitalet, når han er fri, oplyses vagtchefen.

»Vi kender endnu ikke årsagen til, hvorfor stilladser kollapsede. Det skal undersøges nærmere,« siger Peter Grønbeck.

B.T. følger sagen.