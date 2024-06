En ung mand har mistet livet natten til søndag.

Den 22-årige faldt ud af et vindue i den lejlighed på Sankt Thomas Allé på Frederiksberg, hvor han var til en privat fest. Det oplyser politiet til TV 2 Kosmopol.

Ifølge vagtchef ved Københavns Politi, Jonathan Wald, tyder alt på, at der er sket en tragisk ulykke.

»Det er svært at sige, hvad omstændighederne er, da det ikke er vidnefast. Men de foreløbige undersøgelser kunne pege på, at et vindue ikke er haspet korrekt. Men det vil vores videre undersøgelser vise,« siger vagtchefen til TV 2 Kosmopol.

De pårørende er underrettet om ulykken.