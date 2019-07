Torsdag morgen blev en stor redningsaktion i gang nordvest for Hirtshals efter at en dansk fisker var faldet i vandet.

Desværre lykkedes det ikke at finde fiskeren, og efter mere end otte timer er eftersøgningen blevet indstillet .

Det oplyser Forsvaret på Twitter.

'Eftersøgning af savnet fisker ud for Hirtshals indstilles. Et stort havområde er gennemsøgt grundigt flere gange af helikoptere og skibe fra Forsvaret. En stor gruppe civile sejlere og fly fra bla Hjemmeværnet har også deltaget. Desværre uden resultat,' skriver Forsvaret.

En fisker på en anden kutter slog alarm torsdag morgen klokken 03:41, da han pludselig ikke længere kunne se manden på kutteren. Kort forinden havde den savnede fisker været ved at sætte garn.

Fiskeren faldt over bord 22 sømil - eller godt 41 kilometer - nordvest for Hirtshals.

I første omgang blev der ledt efter ham i vandoverfladen, men uden held.

Derfor besluttede Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), der leder den danske eftersøgnings- og redningstjeneste, at udvide søgeområdet til også at lede efter fiskeren under vandet.