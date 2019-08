Den danske eftersøgnings- og redningstjeneste Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) har siden kl 08.00 lørdag morgen søgt efter en mand, der formentlig er faldet over bord nær Bagenkop på Langeland.

»Vi får en melding om, at en tom sejlbåd er drevet i land, og på den baggrund og de meldinger vi får fra Tyskland, så sætter vi en aktion i gang for at se, om vi kan finde den savnede sejler,« siger Peter Frandsen, vagthavende befalingsmand ved eftersøgnings- og redningstjenesten.

Sejlbåden sejlede fra Marstal på Ærø fredag med retning mod Tyskland. Redningstjenesten søger lige nu efter manden nær Bagenkop.

»Til at starte med troede vi, at han var gået i en redningsflåde, men efter vi har været ombord, så kan vi se, at den stadig er på skibet. Derfor antager vi, at han er faldet over bord engang i går aftes,« siger Peter Frandsen.

Sejlerens hustru talte med sejleren fredag aften, hvor han fortalte, at han havde lidt problemer med masten.

»Det tyder på, at han er faldet over bord, mens han har forsøgt at udbedre skaden,« siger den vagthavende befalingsmand, der fortæller, at masten er knækket.

Tre helikoptere deltager i eftersøgningen. Derudover en lang række både samt et af forsvarets skibe. Eftersøgningsholdet håber på, at de »inden for kort tid« kan finde manden.

»Vandet er 18-20 grader, så sandsynligheden for, at vi kan finde ham, er god. Han er kendt for at være type, der har redningsvest på, så det håber vi, han har,« siger Peter Frandsen.