Forsvarets Operationscenter har natten til fredag indstillet eftersøgningen af en mand, der sent torsdag aften faldt over bord fra et fragtskib syd for Amager.

Det oplyser vagtholdsleder hos Forsvarets Operationscenter, Jesper Lyngholm, til nyhedsbureauet Ritzau.

»Vi har vurderet, at det ikke længere er sandsynligt at finde ham i vandoverfladen,« siger Jesper Lyngholm.

Redningstjenester fra både Danmark og Sverige har deltaget i eftersøgningen. Omkring midnat meldte Forsvarets Operationscenter ud, at man ville fortsætte eftersøgningen i ti timer, men klokken 02:05 blev eftersøgningen indstillet.

»Vi startede med at lede på et ganske lille område. Det blev så udvidet til 24 kvadratkilometer, fordi vind- og strømforholdene ændrede sig. Når vi endnu ikke har fundet ham, har vi vurderet, at det ikke længere er muligt ved hjælp af vores mekaniske hjælpemidler,« siger Jesper Lyngholm.

Det var klokken 22 torsdag aften, at Forsvarets Operationscenter modtog anmeldelsen om, at fragtskibet 'Chris' havde mistet en mand.

»Den øvrige besætning på fragtskibet så, da manden faldt over bord,« siger Jesper Lyngholm til Ritzau.

Til BT forklarede vagtholdslederen torsdag aften, at vandets temperatur spiller ind på, hvor længe manden kan overleve.

»Vi har fået at vide, at han har mørkeblå overalls på, og at han er en dygtig svømmer. Og så er vandet 13 grader varmt lige nu. Med de ting taget i betragtning har han en cirka overlevelsestid på ti timer alt efter omstændighederne, så først derefter vil vi vurdere eftersøgningen,« lød det.

Tidligt fredag morgen oplyser Københavns Politi, at der er tale om en 52-årig egypter.

»Vi har fået oplyst, at der er tale om en egyptisk statsborger, som er født i 1966,« siger vagtchef Lars Vestervig til Ritzau.

Politiet vil i løbet af formiddagen fredag vurdere, om eftersøgningen skal fortsætte.

/ritzau/