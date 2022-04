En mand er mandag formiddag faldet ned fra en stige på sin arbejdsplads på Nordholmen i Hvidovre.

Manden har slået sig så meget, at han er hastet på Rigshospitalet.

»Klokken 10.40 får vi en anmeldelse om, at en mand kommet til skade på Nordholmen i Hvidovre. Vi har eskorteret en ambulance, der har kørt ham til Rigshospitalet,« siger Lasse Michelsen, der er vagthavende chef i Københavns Vestegns Politi.

Mandens tilstand kan den vagthavende ikke komme nærmere.

»Jeg kan kun sige, at han er kommet tilskade, men han er i live,« siger vagthavende.

Det var så vigtigt at få manden hurtigst muligt på Rigshospitalet, at vagtchefen på Twitter opfordrede andre bilister til at gøre plads for politivognen og ambulancen på strækningen fra Hvidovre til Rigshopsitalet inde i København.

»Vi kørte eskorte for at sørge for, at der var plads til ambulancen,« siger vagtchefen.

Hvor mange meter manden faldt ned fra stien, er der ikke nogen meldinger om.