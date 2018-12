En 53-årig mand ringede selv til politiet natten til torsdag efter at have dræbt sin overbo i Brabrand.

Retten i Aarhus har valgt at fængsle en 53-årig mand på en lukket psykiatrisk afdeling. Manden er sigtet for at have dræbt en 56-årig kvinde på Engdalsvej i Brabrand.

Kvinden var mandens overbo, og det var manden selv, som natten til torsdag ringede til politiet og fortalte, at han havde stukket kvinden ihjel.

Da politiet ankom til Engdalsvej, lå kvinden død på gaden. Manden var også til stede og blev anholdt.

Hvad han har forklaret om drabet, vil Østjyllands Politi ikke oplyse. Torsdagens retsmøde blev nemlig holdt for lukkede døre, altså uden adgang for offentligheden.

Når dommeren valgte at varetægtsfængsle manden på en psykiatrisk afdeling frem for i en arrest, bunder det formentlig i hans mentale tilstand.

Men hvad den præcise grund er, forbliver indtil videre hemmelig på grund af de lukkede døre.

Østjyllands Politi oplyser, at den 53-årige mand valgte at acceptere dommerens afgørelse. Han har altså ikke kæret fængslingen til Vestre Landsret, som han ellers har mulighed for.

/ritzau/