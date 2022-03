For et par uger siden blev han sigtet for at stalke sin ekskæreste. Men det stoppede tilsyneladende ikke en 31-årig mand, der nu er blevet varetægtsfængslet.

»Det er ganske sjældent, at en mistænkt ligefrem bliver varetægtsfængslet i sager om stalking, men vi vurderede, at der var grundlag for at få manden fængslet, da vi mistænker ham for at blive ved med at opsøge ekskæresten.«

»Og det var retten enig i,« siger senioranklager ved Københavns Vestegns Politi David Haahr om sagen.

Ifølge politiet opsøgte den 31-årige flere gange i sidste uge sin ekskæreste.

»Vi eftersøgte manden, fordi han tilsyneladende blev ved med at opsøge sin ekskæreste, selv om vi for et par uger siden sigtede ham for stalking,« siger politikommissær Tue Lauenblad, der er leder af afdelingen for kriminalitet i nære relationer.

Manden var ikke umiddelbart at finde på sin adresse, og politiet rakte derfor ud til mandens advokat.

Fredag mødte den 31-årige så selv op hos politiet, og lørdag besluttede en dommer, at der var grundlag for at varetægtsfængsle ham.

Selve grundlovsforhøret blev afviklet bag lukkede døre af hensyn til efterforskningen.

Den 31-årige mand, der nægter sig skyldig, blev varetægtsfængslet i foreløbig 13 dage.