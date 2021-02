Ifølge politiet modtog 39-årig pakker med kilovis af stoffer fra Belgien og sendte selv narko til Australien.

I løbet af de seneste godt tre måneder har en 39-årig mand i København ifølge politiet modtaget eller sendt i alt 37,4 kilo narko.

Ifølge sigtelsen hentede han 23. oktober sidste år en pakke med godt 2,8 kilo MDMA - også kendt som ecstasy - på et gymnasium på Østerbro. Pakken var angiveligt sendt fra ukendte gerningsmænd i Belgien.

Samme fremgangsmåde blev brugt yderligere tre gange - sidste gang onsdag. I alt modtog han på den måde 17,7 kilo MDMA, mener politiet.

Men manden gjorde det ifølge sigtelsen også i amfetamin - populært kaldet speed. Således skal han i tiden op til tirsdag have været i besiddelse af en pakke med op til 8,2 kilo amfetamin på gymnasiet på Østerbro.

Endelig skal han ifølge politiet tirsdag eftermiddag have sendt en pakke med op til 11,45 kilo amfetamin til Australien.

I et grundlovsforhør i Dommervagten i København blev den 39-årige varetægtsfængslet i fire uger.

Han nægter sig skyldig, men ville ellers ikke udtale sig i retsmødet.

Dommeren fandt dog, at der er en begrundet mistanke mod manden, og at han kan finde på at stikke af eller lægge hindringer i vejen for efterforskningen, hvis han er på fri fod.

/ritzau/