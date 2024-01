En 70-årig kvindes modstand og en tilfældig forbipasserende forhindrede torsdag aften, at et voldtægtsforsøg i Brønshøj kun blev et forsøg.

I hvert fald hvis man skal tro sigtelsen mod en 53-årig polsk mand, der fredag blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg.

Her blev han sigtet for voldtægtsforsøg og blufærdighedskrænkelse.

Ifølge sigtelsen fandt voldtægtsforsøget sted i en opgang i Brønshøj først på aftenen torsdag. Her skulle den polske mand have trukket bukserne af den 70-årige kvinde og forsøgt at voldtage hende, men hun gjorde modstand.

Kvindens modstand og en tilfældig forbipasserende gjorde, at den polske mand opgav.

Fra sigtelsen fremgår det, at den forurettede og den 53-årige ti minutter senere begge var til stede på en café på Frederikssundsvej.

Her skulle den 53-årige polak have befølt samme kvinde på bagdelen.

Det er uvist, hvordan den sigtede forholder sig til sigtelserne mod ham.

Dommeren valgte at varetægtsfængsle manden i fire uger ved grundlovsforhørets afslutning.