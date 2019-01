To meget karakteristiske kunstværker er i den seneste tid forsvundet fra museet Trapholt i Kolding. Nu har politiet fængslet en ung mand for de to indbrud.

Det sker, efter at politiet efterlyste vidner eller andre, der kunne hjælpe med opklaringen af indbruddene.

Torsdag blev den unge mand varetægtsfængslet i foreløbig fire uger. Det skete for lukkede døre af hensyn til sagens videre efterforskning.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Flere gerningsmænd begik natten til 10. december indbrud mod museet.

De stak blandt andet af med en cirka 30 kilo tung Kay Bojesen-abe.

Nytårsnat blev der kort efter midnat begået endnu et indbrud.

I den forbindelse forsvandt værket 'Rolexgate' af kunstneren Marco Evaristti. Formentlig var to gerningsmænd på spil denne gang.

Værket 'Rolexgate' forestiller indgangen til koncentrationslejren Auschwitz. Det er blandt andet lavet i guld og diamanter. Og i toppen af indgangspartiet har kunstneren indstøbt et Rolex-ur.

Politiet har tidligere oplyst, at gerningsmændene ved indbruddet nytårsnat kan have cyklet til gerningsstedet og efterlyste vidner, der havde set personer omkring Trapholt eller personer, som cyklede i området.

Sydøstjyllands Politi kan af hensyn til efterforskningen ikke oplyse mere på nuværende tidspunkt.

Det oplyses heller ikke, om en eller flere medgerningsmænd stadig er på fri fod.