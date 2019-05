En mand er fængslet i tre uger for at have holdt en kvinde indespærret i lejlighed og voldtaget hende.

En mand er blevet varetægtsfængslet i tre uger, sigtet for at have holdt en kvinde indespærret i et halvt år og udsat hende for forskellige overgreb.

Manden, der er 56 år, skulle fra november sidste år til maj i år have mishandlet kvinden på en adresse i København.

Han er sigtet for både frihedsberøvelse, grov vold og voldtægt af kvinden.

Det var kvinden selv, der anmeldte manden til politiet, som anholdt ham tirsdag klokken 21.40.

Onsdag blev han fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i København. Her besluttede en dommer at varetægtsfængsle manden i 21 dage for overgrebene.

Kvinden er ikke fra Danmark, men hun skulle være rejst til Danmark for at arbejde. Stort set dagligt skulle den nu fængslede mand have udsat hende for grov vold og voldtaget hende i en lejlighed i det nordvestlige København.

Politiet efterforsker sagen, hvor det blandt andet forsøger at finde ud af, hvilken relation der var mellem de to personer.

Det er uvist, hvordan manden forholder sig til sigtelserne.

/ritzau/