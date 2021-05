Tre børn var hjemme, da en 36-årig mand ifølge politiet trængte ind og angreb sin ekskone med kniv.

En 36-årig mand skal sidde varetægtsfængslet i fire uger for et drabsforsøg på sin ekskone onsdag aften.

Det har en dommer ved Retten i Aalborg besluttet, fortæller anklager Thomas Klingenberg. Han mødte for anklagemyndigheden i grundlovsforhøret.

Den 36-årige trængte ifølge politiet ind i sin ekskones hjem i det østlige Aalborg onsdag aften omkring klokken 20, hvor han truede med at dræbe hende.

- Han råbte: "Jeg slår dig ihjel" eller lignende, siger anklageren.

Manden sparkede ifølge sigtelsen en dør ind til et værelse, hvor den 32-årige kvinde havde forskanset sig. Hun blev ramt af knivstik, men skaderne var ikke livstruende, har politiet tidligere fortalt.

Tre børn mellem 9 og 12 år var i hjemmet, mens det skete. Det fremgår af sigtelsen mod manden, at overfaldet fandt sted under overværelse af de tre børn.

Det mellemste barn stillede sig ifølge anklageren på et tidspunkt mellem de to voksne, og det førte til, at han blev snittet i hånden med kniven.

Det lykkedes kvinden og det mellemste barn at komme ud af lejligheden og flygte hen til en nærliggende dagligvarebutik. Det efterlod ifølge anklageren et blodspor gennem forretningen til stedet, hvor de skjulte sig.

De to øvrige børn var løbet hen til en nabo, hvor de gemte sig, oplyser anklageren.

Den 36-årige har under grundlovsforhøret nægtet sig skyldig i anklagerne. Derudover har han ikke ønsket at udtale sig om sagen.

Manden blev onsdag aften anholdt i lejligheden, og han blev ifølge Thomas Klingenberg kørt forbi en psykiatrisk afdeling.

- Her blev det vurderet, at han var simulant. At han lod, som om han var syg, siger anklageren.

Retten har vurderet, at der er en begrundet mistanke mod manden, der derfor skal sidde varetægtsfængslet i sagen frem til 3. juni.

Manden har ikke kæret kendelsen om fængsling til landsretten.

/ritzau/