I august blev en 43-årig mand fundet død i vandet ved Christmas Møllers Plads. Nu er to mænd fængslet i sagen.

Ved et grundlovsforhør i Dommervagten i København er den 30-årig mand blevet varetægtsfængslet for vold med døden til følge.

I grundlovsforhøret nægtede han sig skyldig, men afviste i øvrigt at udtale sig.

Tidligt om morgenen den 1. august fandt politiet en 43-årig polsk mand liggende død i vandet ved Christmas Møllers Plads på Amager. Ifølge sigtelsen blev offeret dræbt af slag i hovedet og adskillige tramp og spark.

Kort efter fundet blev tre personer anholdt, men de blev samme aften løsladt, da det viste sig, at de ikke havde noget med overfaldet at gøre.

I stedet blev en 38-årig mand anholdt og dagen efter varetægtsfængslet i sagen.

Den 30-årige, der blev varetægtsfængslet fredag, er tidligere blevet fængslet in absentia. Ifølge sigtelsen deltog yderligere en person i det dødelige overfald.

Netop når der er fodmodning om medgerningsmænd på fri fod, er det sædvanen, at retsmøder bliver holdt for lukkede døre, og det gælder også fredagens grundlovsforhør.

Det sker, så medgerningsmændene ikke har mulighed for at justere deres forklaring efter, hvad der måtte komme frem under retsmødet.

/ritzau/