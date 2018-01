Beboere i en opgang måtte evakueres i forbindelse med brand. 38-årig fængslet på psykiatrisk afdeling.

Silkeborg. En hel opgang blev evakueret, da der tidligt torsdag morgen udbrød brand i en lejlighed i Kjellerup nord for Silkeborg.

Politi og brandvæsen fik alarmen om branden i Nørregade kort efter klokken seks.

Det stod hurtigt klart for myndighederne, at der var noget mistænkeligt ved branden, og politiet valgte derfor at anholde lejlighedens 38-årige beboer.

Han blev torsdag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Viborg.

Manden er sigtet efter straffelovens alvorligste paragraf om brandstiftelse, paragraf 180. Den handler om brandstiftelse, hvor andres liv har været i overhængende fare.

- Han erkendte, at han havde sat ild til nogle effekter i sin lejlighed og forklarede, at det var et råb om hjælp, fortæller Jakob Kjær, der mødte som anklager i grundlovsforhøret.

Den 38-årige ville dog ikke erkende sig skyldig efter paragraf 180, men kun efter den mildere bestemmelse om brandstiftelse, hvor andre liv ikke har været i fare.

Dommeren besluttede han skulle varetægtsfængsles i foreløbig fire uger i surrogat på en psykiatrisk afdeling.

/ritzau/