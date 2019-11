En 45-årig mand ønskede i retten ikke at tage stilling til, hvorvidt han er skyldig eller ej.

Retten i Viborg har fredag bestemt, at en 45-årig mand skal varetægtsfængsles. Manden er sigtet for at have været i besiddelse af en 9-millimeterpistol med tilhørende ammunition.

Han var i besiddelse af pistolen i Højslev ved Skive og blev anholdt torsdag.

De nærmere detaljer i sagen vil anklager Morten Wibroe ikke ud med. På hans foranledning valgte dommeren nemlig at afvikle retsmødet for lukkede døre af hensyn til politiets videre efterforskning af sagen.

Morten Wibroe oplyser, at den sigtede i retsmødet ikke tog stilling til, hvorvidt han kan erkende sig skyldig eller ej.

Efter rettens afgørelse tog den sigtede heller ikke umiddelbar stilling til, hvorvidt kendelsen om varetægtsfængsling skal kæres til Vestre Landsret. Det vil han i samråd med sin forsvarsadvokat overveje.

Anklagemyndigheden vurderer, at der er tale om en så grov form for våbenkriminalitet, at man har taget straffelovens paragraf 192 a i brug. Det er helt normalt i sager om skydevåben med tilhørende ammunition.

Straffen for overtrædelse af den paragraf er i udgangspunktet to års fængsel.

/ritzau/