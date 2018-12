28-årig mand er sigtet for drabsforsøg på sin kæreste. Han blev mandag eftermiddag varetægtsfængslet.

En 28-årig mand er sigtet for drabsforsøg, da han ifølge politiet natten til mandag stak sin kæreste med kniv og skubbede hende i havnen i Aarhus.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Nogle forbipasserende slog klokken 03.21 alarm og fortalte, at en kvinde lå i vandet og råbte om hjælp.

Med hjælp fra et par borgere lykkedes det at få den 41-årige kvinde reddet op. Det viste sig, at hun var såret af flere knivstik.

Et par timer senere fandt politiet frem til hendes kæreste, der gemte sig på en adresse i Hasle.

Kvinden er mandag formiddag fortsat indlagt på hospitalet, men er uden for livsfare.

Politiet kan ikke sige noget om motivet.

- Vi er i gang med at afhøre ham, så det kan jeg ikke sige noget om, sagde vagtchef Martin Christensen mandag formiddag.

Manden blev fremstillet i et grundlovsforhør i Retten i Aarhus, hvor dommeren valgte at lukke dørene.

Her nægtede manden sig skyldig, men han ønskede ifølge politiet ikke at udtale sig.

Dommeren valgte at varetægtsfængsle ham frem til 21. januar. Kendelsen om fængslingen har manden kæret til landsretten.

/ritzau/