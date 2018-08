En 42-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter et voldsomt overfald på sin kæreste.

Overfaldet skete mandag aften i Varde, hvor manden overfaldt kæresten med en kniv. Kvinden blev efterfølgende indlagt på Sydvestjysk Sygehus, hvor meldingen er, at hun er uden for livsfare og stabil.

Grundlovsforhøret fandt sted for lukkede døre, og politiet kan derfor ikke kommentere sagen nærmere. Men det fremgår af en pressemeddelelse, at manden er sigtet for grov vold.