En 25-årig mand nægter at have voldtaget en kvinde i Randers søndag. Han har kæret kendelse om fængsling.

En 25-årig mand skal sidde varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for voldtægt. Det har en dommer ved Retten i Randers tirsdag besluttet.

Det skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Manden er sigtet for voldtægt og anden seksuel omgang end voldtægt af en 21-årig kvinde. Overgrebet skulle have fundet sted i en lejlighed i Randers tidligt søndag morgen.

Kvinden anmeldte episoden til politiet i løbet af søndagen.

Den sigtede og den forurettede kendte ifølge politiet hinanden på forhånd. Da retsmødet blev holdt for lukkede døre ønsker politiet ikke at oplyse, hvor godt de to kendte hinanden.

Lukkede døre betyder, at offentligheden og medierne kun må høre sigtelsen samt udfaldet af grundlovsforhøret. Det er altså uvist, hvad den 25-årige selv måtte have fortalt om sagen, og hvilke beviser politiet mener at have mod ham.

Den 25-årige nægtede sig i retten skyldig. Han har valgt at kære kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten.

/ritzau/