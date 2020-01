En 61-årig mand blev stukket med kniv flere steder på kroppen på et bosted i Viborg. Han er uden for livsfare.

Midt- og Vestjyllands Politi har anholdt en 45-årig mand efter et overfald med en køkkenkniv på et psykiatrisk bosted i Viborg.

Knivstikkeriet fandt sted onsdag omkring klokken 16, hvor en 61-årig mand blev stukket i halsen og skulderen.

Offeret er trods sine kvæstelser uden for livsfare.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

Torsdag har den anholdte været fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Viborg. Her har en dommer besluttet at varetægtsfængsle ham i fire uger.

- Manden nægter sig skyldig, fortæller anklager Camilla Berg.

Det er uvist, hvad der gik forud for knivstikkeriet. Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, hvorfor offentligheden ikke kan få indblik i de oplysninger, der er kommet frem om sagen under retsmødet.

Men ifølge Viborg Stifts Folkeblad fandt overfaldet sted på et gangareal på et psykiatrisk bosted på Guldblommevej, hvor offeret bor.

Både offer og den formodede gerningsmand bor i kommunale, psykiatriske døgntilbud, skriver avisen. Men om de begge bor på Guldblommevej, er uvist.

Ifølge lederen af bostedet, Karen Korsgaard Andersen, kom knivstikkeriet "ud af det blå". Personalet på stedet vil blive debriefet torsdag eftermiddag.

- Det var virkelig grimt. Heldigvis er det ikke hverdagskost, ikke engang for os der har været i psykiatrien i mange år. Gudskelov for det, siger Karen Korsgaard Andersen til Viborg Stifts Folkeblad.

Efter overfaldet stak den formodede gerningsmand af fra gerningsstedet. Han blev dog kort tid efter anholdt af en politipatrulje.

/ritzau/