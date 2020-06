I den første af en række sager om salg af narko via hjemmesiden Atlayo.com er en mand tirsdag blevet dømt.

En 23-årig mand har tirsdag erkendt sig skyldig i salg af kokain via hjemmesiden Atlayo.com, som nu er beslaglagt af myndighederne.

Mahdi Najei valgte at acceptere en straf på to et halvt års fængsel, som blandt andet drejede sig om salg af 275 gram kokain.

- Det er blevet solgt i etgramsposer til købere i hele Storkøbenhavn. Anklagemyndigheden er meget tilfreds med resultatet, fortæller senioranklager Lasse Biehl fra Særlig Efterforskning Øst under Københavns Politi.

Hjemmesiden Atlayo.com blev tidligere på måneden beslaglagt som følge af et samarbejde mellem politiet herhjemme og i Tjekkiet.

Tidligere i år blev to mænd fra Roskilde varetægtsfængslet i sagen, og i forbindelse med efterforskningen har Københavns Politi så sigtet endnu en mand, som altså nu har tilstået.

Atlayo.com har ifølge Særlig Efterforskning Øst fungeret lidt a la Facebook, hvor man har kunnet tilslutte sig mindre grupper. I disse grupper er der for nogles vedkommende blevet handlet med narko.

Tirsdagens dom blev afsagt i Retten på Frederiksberg. I straffen indgår en såkaldt reststraf, fordi Najei er prøveløsladt i en anden sag, hvor han manglede at afsone 294 dage.

/ritzau/