En 48-årig mand er idømt seks års fængsel for overgreb på en pige. Manden anker dommen til frifindelse.

Odense. En 48-årig mand fra Odense er tirsdag blevet idømt seks års fængsel for at have misbrugt en pige over en fireårig periode, da pigen var mellem 8 og 12 år gammel.

Det har Retten i Odense besluttet.

Manden er dømt for at have udsat pigen for det, der i straffelovens forstand hedder "andet seksuelt forhold end samleje".

Han var også tiltalt for at have begået fuldbyrdede voldtægter af pigen, men det blev han frifundet for.

Overgrebene startede i januar 2014 og varede helt frem til februar 2018.

De fandt sted på den 48-åriges adresse i Odense samt flere andre ukendte steder og omfatter flere forskellige former for overgreb.

Manden og pigen er ikke i familie, men ifølge anklagemyndigheden kender de to personer hinanden.

Den dømtes navn nævnes derfor ikke af hensyn til den forurettede pige.

Siden varetægtsfængslingen i marts har manden gennem hele sagen sagt, at han er uskyldig.

Dommen ankes derfor til Østre Landsret, oplyser den dømtes advokat.

/ritzau/