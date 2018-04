Tilfældige kvinder blev sidste år overfaldet på gaden i Svendborg. Gerningsmanden får fem års fængsel.

Svendborg. Gennem cirka en måned i maj og juni sidste år blev tilfældige kvinder overfaldet og forulempet seksuelt på gaden i Svendborg.

Mandag har et nævningeting ved Retten i Svendborg straffet en 28-årig mand for uhyrlighederne.

Den dømte, Michael Nielsen, er skyldig i en fuldbyrdet voldtægt og et forsøg herpå. Straffen lyder på fængsel i fem år.

Voldtægten fandt sted 14. maj 2017 ved en daginstitution. Ved 03.30-tiden blev en kvinde ifølge anklageskriftet overfaldet bagfra.

Offeret blev truet med kniv og tvunget væk fra gaden, og henne ved institutionen blev hun voldtaget.

I den efterfølgende måned blev yderligere tre kvinder udsat for seksuelle overgreb i Svendborgs gader, og Michael Nielsen var tiltalt for det hele.

Det vil sige voldtægten, to voldtægtsforsøg og et tilfælde af blufærdighedskrænkelse.

Retten i Svendborg har dog valgt kun at dømme manden for voldtægten og et af voldtægtsforsøgene.

