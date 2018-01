En 59-årig mand skal i fængsel for at lokke flere børn og unge til at sende videoer og nøgenbilleder på Skype.

København. En 59-årig mand fra Farum er blevet idømt fængsel i tre år og seks måneder for seksuelle krænkelser af flere end hundrede børn og unge over nettet.

Det har Østre Landsret afgjort onsdag. Dommen er en stadfæstelse af byrettens afgørelse fra juni sidste år, som manden ankede.

Ved at udgive sig for at være en 15-årig dreng eller pige lokkede Tommi Steen Hansen sine ofre til at tale med sig på Skype, hvor han fik børn og unge til at sende nøgenbilleder og -videoer til sig.

Anklager Siw Olsen fortæller, at den 59-årige mand flere end 300 gange har fået børn og unge mennesker til at føle sig trygge og have tillid til ham for på den måde at lokke dem til at sende billeder til sig.

- Jeg er bestemt tilfreds med dommen. For jeg mener, at det er en betydelig straf, som viser, at landsretten tager de her sager meget alvorligt.

- Det er nogle krænkelser, som har stor indflydelse på og konsekvenser for ofrene i sagen, siger hun.

Tommi Steen Hansen er dømt for 363 forhold, hvor 133 børn, unge og få voksne er blevet krænket seksuelt. Mindst 45 af ofrene var under 15 år på gerningstidspunktet.

Den 59-årige mand fandt sine ofre på Facebook, hvorfra han lokkede dem over på Skype. Her havde han to profiler, hvor han udgav sig for at være en dreng eller pige på 15 år, alt efter hvilket køn han lokkede.

- Vi oplever en stigning i tilfælde af grooming mod børn og unge. Men denne her dom viser, at retssystemet tager denne her slags kriminalitet meget alvorligt, siger Siw Olsen.

Betegnelsen grooming dækker over en form for manipulation af barnet eller den unge, der får dem til at gøre ting, de ellers ikke ville have gjort, fortæller anklager Siw Olsen.

Over en kort eller længere periode taler gerningsmanden sig ind på barnet eller den unge og vinder deres tillid.

- For sådan får man skubbet deres grænser, og i sidste ende kan man få barnet eller den unge til at udføre seksuelle handlinger, fordi de føler sig trygge, uddyber Siw Olsen.

Den 59-årige er også dømt for at have distribueret de seksuelle billeder og videoer af ofrene på internettet.

Da Retten i Lyngby sidste år dømte manden fra Nordsjælland, blev der lagt vægt på, at overgrebene var sket adskillige gange, at der var mange forurettede, og at flere af ofrene var under 15 år.

Sådan lød det fra senioranklager Helle Olesen, efter at manden blev dømt i Retten i Lyngby 23. juni sidste år. I byretten førte hun sagen mod den 59-årige, som her valgte at tilstå alle de 363 forhold, han var tiltalt i.

/ritzau/